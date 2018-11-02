Лідер Ман Сіті пропустить через травму півтора місяці і не зіграє з Шахтарем
16:37, 02 листопада 2018Футбол
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Команда Гвардіоли втратила Кевіна Де Брюйне.
Кевін Де Брюйне / FourFourTwo.com
Англійський «Манчестер Сіті» виступив із заявою щодо стану півзахисника Кевіна де Брюйне, який отримав травму в матчі Кубка англійської ліги проти "Фулхема".
Півзахисник пропустить 5-6 тижнів через пошкодження зв'язок коліна. Сьогодні бельгієць зробив знімок і пройшов медобстеження. Операція не потрібна, повідомляє офіційний сайт "городян".
Де Брюйне був замінений наприкінці матчу з "Фулхемом" і залишав поле накульгуючи. Раніше де Брюйне пропустив два місяці через травму зв'язок правого коліна.
Таким чином, бельгійський півзахисник точно пропустить домашній матч з «Шахтарем» в Лізі чемпіонів, який відбудеться 7 листопада в Манчестері.
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