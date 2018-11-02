Лідер Ман Сіті пропустить через травму півтора місяці і не зіграє з Шахтарем

Команда Гвардіоли втратила Кевіна Де Брюйне.

Англійський «Манчестер Сіті» виступив із заявою щодо стану півзахисника Кевіна де Брюйне, який отримав травму в матчі Кубка англійської ліги проти "Фулхема".

Півзахисник пропустить 5-6 тижнів через пошкодження зв'язок коліна. Сьогодні бельгієць зробив знімок і пройшов медобстеження. Операція не потрібна, повідомляє офіційний сайт "городян".

Де Брюйне був замінений наприкінці матчу з "Фулхемом" і залишав поле накульгуючи. Раніше де Брюйне пропустив два місяці через травму зв'язок правого коліна.

Таким чином, бельгійський півзахисник точно пропустить домашній матч з «Шахтарем» в Лізі чемпіонів, який відбудеться 7 листопада в Манчестері.