Динамо (U-21) розгромило однолітків з Шахтаря в молодіжній першості України

Матч основних команд відбудеться завтра в Харкові.

Відбувся матч молодіжного чемпіонату України з футболу (U-21), в якому молодіжна команда "Шахтаря" приймала однолітків з "Динамо". Поєдинок завершився розгромною перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:0.

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Гравець "Динамо" Цитаішвілі відкрив рахунок на 7-й хвилині. На 64-й хвилині Смирний подвоїв перевагу.

На останній хвилині гри футболіст господарів Мате відзначився автоголом. 0:3.

"Динамо" (U-21) впевнено лідирує в молодіжній першості України, набравши 37 очок. "Шахтар" опустився на четверту сходинку (25 пунктів).

Відзначимо, що поєдинок основних команд "Шахтаря" та "Динамо" відбудеться у суботу в Харкові. Початок - о 17.00.