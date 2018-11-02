У Динамо взимку ймовірно запросять іноземного тренера - Франков

Головний редактор тижневика "Футбол" вважає "Динамо" фаворитом матчу з "Шахтарем".

Головний редактор тижневика «Футбол» Артем Франков поділився прогнозом на один з центральних матчів чемпіонату України, в якому 3 листопада «Шахтар» у Харкові прийматиме «Динамо».

"Динамо" програло вдома "Львову", але все одно виглядає для мене фаворитом матчу. Кияни виграли у донеччан п'ять з останніх восьми матчів. Але для мене справа не в статистиці. У «Шахтаря» є кадрові проблеми. Невідомо, чи зіграють Тайсон і Марлос. Якщо «Динамо» перемагало принципового суперника з ними в складі, то здатне зробити це і за відсутності лідерів донецької команди. По-друге, «Шахтар» мав проблеми навіть в іграх проти «Зорі» та «Десни». Все тому, що ці команди добре побудували гру тактично. Донеччани будуть грати в атакуючий футбол. Для «Динамо» це зручно", - вважає Франков, якого цитує dynamo.kiev.ua з посиланням на Gazeta.ua.

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З приводу того, що перемога «Шахтаря» буде означати його турнірну перевагу у вісім очок і це, можливо, багато в чому вирішить долю чемпіонства, Артем Франков сказав:

"Попереду ще багато матчів. Зокрема, два особистих. Багато чого може змінитися. Зрештою, після зимової паузи у нас, можна сказати, починається новий сезон".

Також журналіст спрогнозував ймовірність відставки Олександра Хацкевича у разі поразки "Динамо" у грі з "Шахтарем".

"Це навряд чи відбудеться зараз. Якщо логічно, це давно треба було зробити, - відправити тренера у відставку через незадовільні результати. Президент київського клубу Ігор Суркіс досі не зробив цього. Чому? Думаю, він шукає заміну. Найімовірніше, хоче запросити іноземного тренера. У розпал сезону той не прийде. Взимку - цілком. Тому що буде кілька місяців на підготовку, а це більше, ніж влітку".

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 листопада в рамках 14-го туру Прем'єр-ліги в Харкові відбудеться матч "Шахтар" - "Динамо". Кияни в цьому матчі не зможуть розраховувати на центрального захисника Кадара, а "Шахтар", швидше за все, зіграє без Тайсона і Марлоса.