Срна: в один чудовий день хочу повернутися у Шахтар

Екс-капітан найсильнішої команди України дав коментар напередодні головного матчу в українському футболі Шахтар - Динамо.

Екс-капітан Шахтаря Даріо Срна розповів про мрію повернутися в Шахтар, очікування від українського Класіко, виступи "гірників" у Лізі чемпіонів і поділився враженнями від матчів збірної України і призначення Шевчука тренером Олімпіка.

Про початок кар'єри в італійському "Кальярі":

- Після 15 років в одній команді, в одній футболці спершу було важко. Переїхати в іншу країну, в інший клуб – це непросто. Вся ситуація, яка виникала була дуже важкою для мене. Розставання з Шахтарем. Але, я поговорив з президентом Шахтаря, генеральним директором клубу, містером Фонсека і прийняв їх вирішення професійно. Я завжди буду любити Шахтаря. Все, що я робив для Шахтаря було від душі і серця. Я люблю і поважаю цей клуб, всіх людей, які працюють в ньому, вболівальників. Розлучилися ми в хороших відносинах. В один прекрасний день я хочу повернутися в "Шахтар", адже моє серце там. Готовий допомогти клубу в будь-який час, - зазначив Даріо в коментарі Football.ua.

Про матч Шахтар - Динамо:

- Звичайно, це українське дербі, яке багато чекають. Для кожного вболівальника Шахтаря, президента клубу, футболістів, тренерського штабу – це дуже важлива гра. Всі хочуть обіграти Динамо, адже останні кілька матчів гірники не могли цього зробити. Я очікую дуже хорошу гру, яку всі отримають задоволення. Головне, щоб після матчу були не розмови про суддівство, а розмови про якісний футбол.

Про нових гравців Шахтаря і зміни в команді:

- Дійсно, в цьому році відбулося багато змін у складі. Пішла велика плеяда футболістів, які тривалий час визначали стиль команди. Але в Шахтар, на їх місце прийшли нові молоді футболісти. Шахтар славиться своїм умінням набувати молодих гравців, і нові футболісти вже стають лідерами команди. Молоді гравці – це майбутнє Шахтаря. Я регулярно дивлюся матчі "гірників" і встиг оцінити якість нових виконавців. Фернандо, Майкон – відмінне посилення. Упевнений, вони будуть тільки прогресувати під керівництвом Фонсеки і приносити Шахтарю перемоги.

Що стосується Ліги чемпіонів – я регулярно дивлюся матчі і вболіваю за Шахтар. У нашої команди дуже важка група, але не варто забувати, що "Шахтар" вміє грати проти будь-якого суперника. У груповому етапі залишилися ще 3 тури і я впевнений, що "гірники" будуть битися до кінця за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Дуже важливо, щоб в загальну групу повернулися Марлос і Тайсон, які сьогодні визначають стиль Шахтаря. Впевнений, що "гірники" здатні в останніх трьох матчах взяти стільки очок, скільки вистачить для виходу в плей-офф, якщо ж ні, то "Шахтар" буде боротися за виграш Ліги Європи

Про збірну України:

- Хотів приїхати на гру в Італії, адже за збірну України виступає багато моїх друзів, але, на жаль, не вийшло. Однак гра української збірної мені дуже сподобалася у другому таймі, адже проти Італії нелегко грати. Хочу привітати збірну України з першим місцем в групі Ліги Націй. Це було нелегко, але стало великим і важливим для українського футболу кроком вперед. Радий за Андрія Шевченка, буду і надалі вболівати за збірну України.

Про В'ячеслава Шевчука:

- Я привітав Славу з початком тренерської кар'єри. Побажав удачі і максимальних досягнень з Олімпіком. Зрозуміло, що час тяжкий. Олімпік не грає в Донецьку також, як і Шахтар, але я впевнений, що Шевчук прикладе всі свої сили, щоб вивести Олімпік на новий рівень.