Шахтар вперше потрапив до списку Топ-25 каналів футбольних клубів на YouTube і замінив в ньому Динамо
22:27, 01 листопада 2018Футбол
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Телеканал гірників розташувався на 24-му місці в рейтингу.
Канал FCSD є одним з найпопулярніших / twitter.com/DeporFinanzas
Офіційний канал ФК Шахтар (Донецьк) в You-Tube FCSD потрапив у Топ-25 каналів футбольних клубів.
Рейтинг складає Deportes&Finanzas, а опублікований свіжий рейтинг був на сторінці видання в Twitter.
Очолили рейтинг канали Барселони, Парі-Сен-Жермен, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид.
Примітно, що раніше з українських клубів у цьому рейтингу перебувало київське Динамо, але зараз столичний клуб вибув з Топ-25.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться очний матч грандів українського футболу в рамках чемпіонату Прем'єр-ліги. Гра Динамо - Шахтар розпочнеться о 17.00.
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