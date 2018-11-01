Шахтар вперше потрапив до списку Топ-25 каналів футбольних клубів на YouTube і замінив в ньому Динамо

Телеканал гірників розташувався на 24-му місці в рейтингу.

Офіційний канал ФК Шахтар (Донецьк) в You-Tube FCSD потрапив у Топ-25 каналів футбольних клубів.

Рейтинг складає Deportes&Finanzas, а опублікований свіжий рейтинг був на сторінці видання в Twitter.

Очолили рейтинг канали Барселони, Парі-Сен-Жермен, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид.

Примітно, що раніше з українських клубів у цьому рейтингу перебувало київське Динамо, але зараз столичний клуб вибув з Топ-25.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться очний матч грандів українського футболу в рамках чемпіонату Прем'єр-ліги. Гра Динамо - Шахтар розпочнеться о 17.00.