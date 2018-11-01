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Шахтар вперше потрапив до списку Топ-25 каналів футбольних клубів на YouTube і замінив в ньому Динамо

22:27, 01 листопада 2018
Футбол
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Канал FCSD є одним з найпопулярніших / twitter.com/DeporFinanzas

Рейтинг складає Deportes&Finanzas, а опублікований свіжий рейтинг був на сторінці видання в Twitter.

Очолили рейтинг канали Барселони, Парі-Сен-Жермен, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид.

Примітно, що раніше з українських клубів у цьому рейтингу перебувало київське Динамо, але зараз столичний клуб вибув з Топ-25.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться очний матч грандів українського футболу в рамках чемпіонату Прем'єр-ліги. Гра Динамо - Шахтар розпочнеться о 17.00.

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Теги: #канал#YouTube#ФК Шахтар