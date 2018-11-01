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Шахтар - Динамо: де дивитися і склади команд на матч УПЛ

18:03, 01 листопада 2018
Футбол
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Футбол 24

Склади команд

У складі "Динамо" в результаті рішення КДК ФФУ матч пропускає центральний захисник Тамаш Кадар.

У господарів дискваліфікований за грубу гру нападник Оларенваджу Кайоде. Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький, який отримав четверте попередження у позаминулому турі, зіграє проти киян.

Викликає запитання готовність лідера гірників Тайсона, який пропустив через травму близько місяця. Як нещодавно повідомила прес-служба "Шахтаря", футболіст вже приступив до тренувань в загальній групі. Проте чи вийде він в стартовому складі - невідомо.

У свою чергу, "Динамо" в останніх матчах грало без нападника Артема Бесєдіна. Точних термінів повернення Бесєдіна лікарі поки не називають.

Де дивитися

Дивитися матч "Шахтар" - "Динамо" в прямій трансляції можна на телеканалі "Футбол 2" у суботу починаючи з 16.55.

Початок поєдинку - о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відоме ім'я арбітра матчу "Шахтар" - "Динамо".

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