Шахтар - Динамо: де дивитися і склади команд на матч УПЛ

У суботу в рамках 14-го туру УПЛ відбудеться один з головних матчів сезону.

В суботу відбудеться один з головних матчів чемпіонату України - в рамках 14-го туру Прем'єр-ліги зустрінуться "Шахтар" і "Динамо".

Склади команд

У складі "Динамо" в результаті рішення КДК ФФУ матч пропускає центральний захисник Тамаш Кадар.

У господарів дискваліфікований за грубу гру нападник Оларенваджу Кайоде. Захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький, який отримав четверте попередження у позаминулому турі, зіграє проти киян.

Викликає запитання готовність лідера гірників Тайсона, який пропустив через травму близько місяця. Як нещодавно повідомила прес-служба "Шахтаря", футболіст вже приступив до тренувань в загальній групі. Проте чи вийде він в стартовому складі - невідомо.

У свою чергу, "Динамо" в останніх матчах грало без нападника Артема Бесєдіна. Точних термінів повернення Бесєдіна лікарі поки не називають.

Де дивитися

Дивитися матч "Шахтар" - "Динамо" в прямій трансляції можна на телеканалі "Футбол 2" у суботу починаючи з 16.55.

Початок поєдинку - о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відоме ім'я арбітра матчу "Шахтар" - "Динамо".