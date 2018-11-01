Чотири великі іноземні компанії претендують на придбання прав з телепоказу матчів УПЛ

Телевізійна революція назріває в українському футболі.

Одразу чотири великі іноземні компанії претендують на придбання прав і подальші трансляції Української Прем’єр-Ліги. Про це стало відомо #FootballHub.

Серед потенційних покупців українського футбольного продукту такі компанії - Infront, Profile Partners, Wasserman, Mediapro.

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До слова, остання компанія є власником прав на іспанську Примеру на наступні 5 сезонів. Медіагрупі в межах Іспанії належать права на показ Ліги чемпіонів та Ліги Європи, Кубка Німеччини, Копа Лібертадорес і французької Ліги 1 із сезону 2020/2021. Також Mediapro розповсюджує на європейські та азійські країни пакетування чемпіонату Бразилії.

В разі придбання прав на УПЛ кимось із наведених вище компаній, українські транслятори повинні будуть купувати пакети, щоб мати змогу показувати матчі Прем’єр-Ліги. Відповідно до кількості команд у придбаному пакеті визначатиметься і кількість матчів, на які розповсюджуватимуться права мовника.

Як повідомляв УНІАН, УПЛ затвердила дати й час початку матчів 15-го і 16-го турів чемпіонату України.