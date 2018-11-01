ФФУ призначила арбітра суботнього матчу Шахтар - Динамо
11:47, 01 листопада 2018Футбол
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Поєдинок довірено провести арбітру Віталію Романову з Дніпра.
Віталій Романов / footboom.com
Комітет арбітрів ФФУ визначив суддю, який буде обслуговувати матч 14-го туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо".
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Матч між двома українськими грандами довірено провести Віталію Романову з Дніпра, повідомляє офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.
Романову на лініях будуть асистувати Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.
Нагадаємо, матч 14-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться в суботу, 3 листопада. Початок гри заплановано на 17:00.
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