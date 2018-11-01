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ФФУ призначила арбітра суботнього матчу Шахтар - Динамо

11:47, 01 листопада 2018
Футбол
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Віталій Романов / footboom.com

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Матч між двома українськими грандами довірено провести Віталію Романову з Дніпра, повідомляє офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

Романову на лініях будуть асистувати Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.

Нагадаємо, матч 14-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться в суботу, 3 листопада. Початок гри заплановано на 17:00.

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Теги: #матч Шахтар - Динамо