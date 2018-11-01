ФФУ призначила арбітра суботнього матчу Шахтар - Динамо

Поєдинок довірено провести арбітру Віталію Романову з Дніпра.

Комітет арбітрів ФФУ визначив суддю, який буде обслуговувати матч 14-го туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо".

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Матч між двома українськими грандами довірено провести Віталію Романову з Дніпра, повідомляє офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

Романову на лініях будуть асистувати Олександр Войтюк та Сергій Беккер. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.

Нагадаємо, матч 14-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться в суботу, 3 листопада. Початок гри заплановано на 17:00.