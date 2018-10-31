Севідов: Відсутність Марлоса і Тайсона спростить завдання Динамо в матчі з Шахтарем

Севідов сподівається, побачити той футбол, від якого вболівальники відвикають в чемпіонаті України.

Екс-тренер «Маріуполя», «Карпат», "Металіста" і донецького «Металурга» Олександр Севідов поділився своїми очікуваннями від центрального матчу тижня між «Шахтарем» і «Динамо», який пройде в Харкові 3 листопада.

- Ми сподіваємося, не тільки я, але і вболівальники «Шахтаря» і «Динамо», побачити той футбол, від якого ми, на жаль, відвикаємо в чемпіонаті України – це загострення пристрастей, нехай навіть з перегином, тому що зараз цих напружень в принципі ми не спостерігаємо ніде. Тому я чекаю матчу, який ось «або сьогодні, або ніколи». Я думаю, що якщо «Динамо» програє цю гру, то буде вкрай важко дістати донецький «Шахтар». Вони це чудово розуміють, тому я очікую гарного футболу. Я дуже сподіваюся, що виходячи з наявності футболістів вони вийдуть в найсильніших складах, хоч є і дискваліфікації. Дивлячись з боку, мені не вистачає емоцій у наших матчах, - зазначив фахівець в ексклюзивному інтерв'ю для Terrikon.com.

Говорячи про відсутність, з великою часткою ймовірності, Тайсона і Марлоса, у складі гірників в найближчому матчі, фахівець зазначив:.

- Звичайно ця обставина значно спрощує завдання "Динамо"! Ще рік тому ми казали: «А якщо не Ярмоленко зіграє за «Динамо», це спростить завдання супернику?». Звичайно спростить. На мій погляд, Тайсон, Марлос, Ізмаїл та Степаненко – це на даний момент ключові фігури, без яких сьогоднішній «Шахтар» уявити неможливо. Я не беру Ракицького, це лінія оборони, у них свої завдання. Але ось без цих чотирьох гравців, і двоє з них не грає. Звичайно, це спрощує завдання будь-якому супернику незважаючи на статус – будь то «Мансіті», будь то київське «Динамо», чи то будь-який інший суперник. Я думаю, що і сам футбол «Шахтаря» подовжується з відсутністю цих двох футболістів.

Говорячи про те, що Хацкевич обіграв Фонсеку в останніх чотирьох матчах - можна говорити, що у «Динамо» з Хацкевичем в матчах проти «Шахтаря» з'явилася психологія переможців, Севідов зазначив:

- Психологія переможця – вона або є, або її немає. Я не думаю, що вона може з'явитися тільки на гру з «Шахтарем», а перед нею або після вона пропаде. Інша справа, що на цю гру вони будуть настільки мотивовані, так як програли попередню гру Львову і в принципі завжди так прийнято говорити, що «Шахтар» – це «Шахтар». Одну гру можна виграти, а інші як вигравати? Я не думаю, що це дух переможця або комплекс якийсь у донецького «Шахтаря» на «Динамо». Тут я чекаю безкомпромісної гри і ви знаєте, що статистика така річ, що завжди якісь серії закінчуються.

А на традиційний для протистояння Шахтар - Динамо питання, наскільки суддівство може вийти на перший план в прийдешньому матчі, зазначив:

- Я сподіваюся, що суддівський питання зараз не стоятиме так гостро, хоча, чесно кажучи, я от зараз навіть не уявляю якого арбітра поставлять на таку гру. У нас не так багато арбітрів з такою стійкою психікою і з таким авторитетом, що будь-яке його рішення буде сприйматися як належне. Навіть якщо це помилкове рішення. Я не беру зараз помилки, які можуть вплинути на результат, там штрафний або м'яч потрапляє в руки, він приймає рішення і з цим ніхто не сперечається. Погодьтеся, зараз у нас дуже мало таких арбітрів, якщо ми взагалі зможемо знайти такого, щоб з його рішеннями всі погоджувалися. Тому, напевно, доведеться ламати голову комітету арбітрів, якого арбітра поставити на цю гру, але я дуже сподіваюся, що все вирішиться на футбольному полі.

Нагадаємо, що вже 3-го листопада о 17.00 на полі ОСК «Металіст» «Шахтар» прийме «Динамо».