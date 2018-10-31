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Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України

22:42, 31 жовтня 2018
Футбол
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8 команд вийшли до 1/4 фіналу Кубка України з футболу / ffu.ua

Зазначимо, що шість чвертьфіналістів представляють УПЛ і дві команди ("Інгулець" та "Дніпро-1") – Першу лігу.

До 1/4 фіналу Кубка України 2018/19 пробилися "Динамо", "Львів", "Карпати", "Дніпро-1", "Інгулець", "Шахтар", "Ворскла" і "Зоря".

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УПЛ на стадії 1/8 фіналу втратила 4-х представників: "Маріуполь", "Чорноморець", "Олімпік" і "Десну".

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 3 листопада. А ось самі матчі пройдуть вже в 2019 році (базова дата – 3 квітня), повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Стадія 1/4 фіналу буде складатися з одного матчу. Фінал Кубка України-2018/19 відбудеться в Запоріжжі. Нагадаємо, чинним володарем трофею є донецький "Шахтар".

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Теги: #Кубок України з футболу