Шахтар у бойовому поєдинку пройшов Олімпік і став чвертьфіналістом Кубка України

Гірники провели зустріч експериментальним складом.

Донецький "Шахтар" у матчі 1/8 фіналу обіграв земляків з "Олімпіка" і вийшов у чвертьфінальну стадію Кубка України.

Поєдинок у Харкові завершився з рахунком 3:2. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Гірники провели зустріч експериментальним складом. Перший тайм пройшов без голів, а у другому першими успіху добилися гравці "Олімпіка". Дмитро Білоног на 55-й хвилині відкрив рахунок з пенальті, призначений за фол Миколи Матвієнка.

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На 63-й хвилині Жуніор Мораєс зрівняв рахунок, також реалізувавши 11-метровий удар. Крім того, арбітр показав Дмитру Гришку другу жовту картку за фол у штрафному - залишок матчу "Олімпік" проводив в меншості.

За три хвилини Андрій Тотовицький вивів "гірників" вперед, скориставшись пасом Веллінгтона Нема. Це дебютний гол українця у складі «Шахтаря».

На 81-й хвилині Олексій Шевченко не зміг зафіксувати м'яч після прострілу Дмитра Немчанінова, а екс-гравець "Шахтаря" Олексій Гай, що нині виступає за "Олімпік", зіграв на добиванні і зрівняв рахунок.

Нарешті, на 83-й захисник Олег Данченко зробив навіс в штрафний майданчик "Олімпіка", але м'яч, нікого не торкнувшись, залетів у ворота. 3:2.

У наступному матчі "Шахтар" зіграє в Харкові з "Динамо" в рамках 14-го туру УПЛ.