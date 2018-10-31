этот материал доступен на русском

Карпати вийшли в чвертьфінал Кубка України завдяки голу на останніх хвилинах

20:12, 31 жовтня 2018
Футбол
224 0
ФК "Карпати"

Читайте такожДинамо насилу перемогло команду з другої ліги у розіграші Кубка України

Поєдинок 1/8 фіналу турніру завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу. Єдиний гол у другому таймі, на 80-й хвилині забив аргентинський хавбек "зелено-білих" Ербес.

Сьогодні відбудуться ще дві гри 1/8 фіналу Кубка України - "Шахтар" приймає "Олімпік", а "Десна" грає з "Зорею".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Кубок України з футболу