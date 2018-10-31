Карпати вийшли в чвертьфінал Кубка України завдяки голу на останніх хвилинах

З великими труднощами львів'яни здолали клуб другої ліги.

Львівські "Карпати" обіграли на виїзді команду другої ліги "Черкащина-Академія" і вийшли в чвертьфінал Кубка України.

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Поєдинок 1/8 фіналу турніру завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу. Єдиний гол у другому таймі, на 80-й хвилині забив аргентинський хавбек "зелено-білих" Ербес.

Сьогодні відбудуться ще дві гри 1/8 фіналу Кубка України - "Шахтар" приймає "Олімпік", а "Десна" грає з "Зорею".