Карпати вийшли в чвертьфінал Кубка України завдяки голу на останніх хвилинах
20:12, 31 жовтня 2018Футбол
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З великими труднощами львів'яни здолали клуб другої ліги.
ФК "Карпати"
Львівські "Карпати" обіграли на виїзді команду другої ліги "Черкащина-Академія" і вийшли в чвертьфінал Кубка України.
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Поєдинок 1/8 фіналу турніру завершився з рахунком 1:0 на користь львівського клубу. Єдиний гол у другому таймі, на 80-й хвилині забив аргентинський хавбек "зелено-білих" Ербес.
Сьогодні відбудуться ще дві гри 1/8 фіналу Кубка України - "Шахтар" приймає "Олімпік", а "Десна" грає з "Зорею".
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