Клуб першої ліги Інгулець обіграв Маріуполь і вийшов у чвертьфінал Кубка України

Гості ледве уникнули розгрому.

ФК "Маріуполь" несподівано програв супернику з першої ліги - команді "Інгулець", що представляє село Петрове Кіровоградської області - в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь команди з нижчого дивізіону, повідомляє сайт ФФУ.

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На 21-й хвилині рахунок відкрив Козлов, який забив з 11-метрової позначки. Перед самою перервою Хучбаров подвоїв перевагу "Інгульця", а на 61-й Кобуладзе довів справу до розгрому. Все, на що вистачило "Маріуполь" - забити м'яч престижу (Полегенько, 83-я хвилина, з пенальті).

Таким чином, "Інгулець", що посідає 5-е місце в першій лізі, приєднався до "Динамо", ФК "Львів", і "Дніпра-1" в чвертьфіналі Кубка країни.