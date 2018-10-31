Шахтар проводить конкурс двійників Фонсеки і Хацкевича перед матчем з Динамо
16:37, 31 жовтня 2018Футбол
256 0
Переможці отримають два квитки на матч у Харкові.
facebook.com/fcshakhtar
«Шахтар» організував конкурс для уболівальників напередодні матчу з «Динамо» в чемпіонаті України.
Призом стануть два квитки на матч у Харкові і можливість відвідати післяматчеву прес-конференцію тренерів, повідомляється на офіційній сторінці гірників в Facebook.
Для перемоги необхідно до 12.00 2 листопада опублікувати фото з максимальною схожістю з Паулу Фонсекою або Олександром Хацкевичем в інстаграмі з хештегом #ШахтарДинамо.
Матч «Шахтар» – «Динамо» відбудеться 3 листопада в Харкові.
Нагадаємо, що напередодні в харківському метро з'явився епічний постер поєдинку українських грандів "Шахтар" - "Динамо".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter