ФК Львів і Дніпро-1 вийшли у чвертьфінал Кубка України

Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Завершилися ще два поєдинки 1/8 фіналу Кубка України.

"Гірник" з Кривого Рогу, що представляє другу лігу, в рідних стінах мінімально програв ФК "Львів". Перший тайм зустрічі завершився нульовою нічиєю. Єдиний гол у матчі львів'яни забили на 80-й хвилині зусиллями Аугусто, якому вдалося засмутити голкіпера господарів Кучера.

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В іншому матчі ігрового дня "Дніпро-1" на виїзді впевнено обіграв друголіговий "Калуш". Дніпровський клуб вирішив всі питання ще в першому таймі. Підопічні Михайленка відкрили рахунок на екваторі першого тайму. Мигунов результативно пробив на 22-й хвилині. Через 10 хвилин подвоїв рахунок 18-річний Олександр Назаренко, а довершив розгром господарів Куліш, який відзначився на 41-й хвилині. У другому таймі команди голів не забивали.

В підсумку "Дніпро-1" та ФК "Львів" вийшли у чвертьфінал Кубка України.

Нагадаємо, що київське "Динамо" здобуло важку перемогу у матчі проти друголігового "Минаю" (3:1).