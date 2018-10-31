Динамо насилу перемогло команду з другої ліги у розіграші Кубка України

Після першого тайму динамівці сенсаційно поступалися в рахунку "Минаю".

Київське "Динамо" ледве здобуло перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка України над суперником з другої ліги - ФК "Минай".

Поєдинок, який проходив у селі Минай у передмісті Ужгорода, завершився вольовою перемогою "Динамо" - 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після першого тайму "Минай" сенсаційно вів у рахунку - 1:0. На 21-й хвилині господарі організували контратаку, вивівши Гегедоша на ударну позицію, і той переграв голкіпера "Динамо" Бущана.

У другому таймі віце-чемпіони України змогли виправити ситуацію і уникнути ганьби. Двічі у воротах "Минаю" відзначився Шапаренко, ще один гол на рахунку Гармаша.

В результаті кияни здобули вольову перемогу і вийшли у чвертьфінал Кубка.