Динамо насилу перемогло команду з другої ліги у розіграші Кубка України
15:58, 31 жовтня 2018Футбол
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Після першого тайму динамівці сенсаційно поступалися в рахунку "Минаю".
"Минай" - "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua
Київське "Динамо" ледве здобуло перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка України над суперником з другої ліги - ФК "Минай".
Поєдинок, який проходив у селі Минай у передмісті Ужгорода, завершився вольовою перемогою "Динамо" - 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Після першого тайму "Минай" сенсаційно вів у рахунку - 1:0. На 21-й хвилині господарі організували контратаку, вивівши Гегедоша на ударну позицію, і той переграв голкіпера "Динамо" Бущана.
У другому таймі віце-чемпіони України змогли виправити ситуацію і уникнути ганьби. Двічі у воротах "Минаю" відзначився Шапаренко, ще один гол на рахунку Гармаша.
В результаті кияни здобули вольову перемогу і вийшли у чвертьфінал Кубка.
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