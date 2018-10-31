Італійський тренер Конте відмовився очолити Реал

Конте відмовився очолити "Королівський клуб", оскільки вважав, що цей проект на даний момент йому не підходить.

Екс-тренер «Челсі» Антоніо Конте не буде працювати в «Реалі».

За даними видання Sky Sports, Конте відмовився очолити мадридський клуб, оскільки вважав, що цей проект на даний момент йому не підходить.

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Тренеру не подобалося починати працювати не з початку сезону, і він вважав, що варіант з «Реалом» недостатньо привабливий, щоб порушувати свою традицію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Антоніо Конте і «Реал» не можуть досягти компромісу з фінансових питань при обговоренні контракту.

Нагадаємо, у понеділок ввечері "Реал" повідомив про відставку Хулена Лопетегі з посади головного тренера "вершкових". Команду очолив на тимчасовій основі Сантьяго Соларі.