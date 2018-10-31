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Роналду: тільки я і Мессі здатні грати на топ-рівні понад десять років

15:03, 31 жовтня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду / REUTERS

Форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду вважає, що тільки два футболіста у світі здатні показувати топ-гру тривалий час. Зрозуміло, один з них - він сам.

«Скільки гравців може грати на найвищому рівні понад десять років? Давайте будемо чесні, тільки двоє: Мессі і я», – цитує Роналду O Jogo.

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Роналду і Мессі завоювали п'ять «Золотих м'ячів» за останні 10 років. Останній випадок, коли нагороду вигравав хтось інший крім цієї пари, стався в 2007 році - приз дістався Кака.

За версією букмекерів, у 2018 році найбільші шанси стати найкращим футболістом світу у півзахисника Луки Модріча, який нещодавно отримав нагороду ФІФА.

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Теги: #Кріштіану Роналду#Ліонель Мессі