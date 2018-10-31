Ріанчо пішов зі збірної України через конфлікт з Шевченком - ЗМІ
13:31, 31 жовтня 2018Футбол
527 0
Незабаром після звільнення зі збірної іспанець очолив московський "Спартак".
Андрій Шевченко і Рауль Ріанчо / ФФУ
Колишній помічник головного тренера збірної України з футболу Рауль Ріанчо пішов з національної команди через розбіжності з головним тренером Андрієм Шевченком.
Про це повідомив журналіст Сергій Болотников у програмі «ТаТоТаке».
Читайте такожШевченко і його помічники підписали новий контракт з ФФУ
Повідомляється, що під кінець відбору на чемпіонат світу-2018 Ріанчо став дозволяти собі в команді занадто багато.
Через розбіжності з Шевченком у них виник конфлікт, через що Ріанчо пішов зі збірної в червні.
Іспанець став асистентом Массімо Каррери в «Спартаку», а в жовтні став виконуючим обов'язки головного тренера московського клубу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter