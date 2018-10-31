Ріанчо пішов зі збірної України через конфлікт з Шевченком - ЗМІ

Незабаром після звільнення зі збірної іспанець очолив московський "Спартак".

Колишній помічник головного тренера збірної України з футболу Рауль Ріанчо пішов з національної команди через розбіжності з головним тренером Андрієм Шевченком.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотников у програмі «ТаТоТаке».

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Повідомляється, що під кінець відбору на чемпіонат світу-2018 Ріанчо став дозволяти собі в команді занадто багато.

Через розбіжності з Шевченком у них виник конфлікт, через що Ріанчо пішов зі збірної в червні.

Іспанець став асистентом Массімо Каррери в «Спартаку», а в жовтні став виконуючим обов'язки головного тренера московського клубу.