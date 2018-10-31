ФІФА розглядає збільшення числа команд на чемпіонаті світу-2022

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про можливе збільшення кількості учасників чемпіонату світу вже на наступному мундіалі, який пройде в Катарі в 2022 році.

Читайте такожУЄФА готовий бойкотувати засідання ФІФА за умови голосування за новий клубний ЧС

«Ми вирішили збільшити кількість команд у фінальній стадії чемпіонату світу з 32 до 48, і це нововведення набуде чинності в 2026 році. Чи станеться це у 2022 році? Ми розглядаємо таку можливість. Якщо це реально здійснити, то чому б і ні?

Нам потрібно оцінити, наскільки це можливо. Вже йде обговорення цієї теми з нашими катарськими друзями та іншими представниками регіону, і ми сподіваємося, що ідею вдасться реалізувати», - наводить слова Інфантіно Reuters.

В нинішньому форматі, який передбачає участь 32 команд, чемпіонат світу проводиться з 1998 року.