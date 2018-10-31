Український голкіпер Лунін дебютував за іспанський Леганес, пропустивши два голи (відео)

Андрій Лунін провів свій перший офіційний матч в Іспанії.

Український голкіпер «Леганеса» Андрій Лунін дебютував за іспанський клуб.

19-річний Лунін почав з перших хвилин матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти «Райо Вальєкано» (2:2).

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Вже в першому таймі Лунін пропустив два голи. На 15-й хвилині «Райо Вальєкано» вийшов вперед, гол на рахунку Гарсії. Другий гол Лунін пропустив на 22-й від Алегріа.

«Леганес» відіграв один гол на 31-й хвилині - відзначився Ен-Несірі. На 72-й хвилині Ен-Несірі оформив дубль. Матч завершився внічию - 2:2. Матч-відповідь між командами пройде на полі "Райо Вальєкано" 5 грудня.

За «Леганес» Лунін виступає на правах оренди з «Реала». У поточному сезоні це його перший вихід на поле.