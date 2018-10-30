Капітани-легенди Шахтаря і Динамо поділилися прогнозами на матч Прем'єр-ліги

Сергій Попов та Олександр Головко прокоментував майбутню гру в Харкові.

Екс-капітан «Динамо», а нині головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко поділився своїм прогнозом про майбутнє в суботу в Харкові українське класіко між «Динамо» і «Шахтарем».

— Бойову гру чекаю. У матчах «Шахтаря» і «Динамо» завжди велике напруження, це принципові суперники. Думаю, буде цікаво, - зазначив Головко в інтерв'ю Sport.ua.

На зауваження про те, що Хацкевич виграв у Фонсеки 4 особистих зустрічі, а після останньої португалець навіть сказав, що Хацкевич – більш сильний тренер, ніж він, Головко зауважив:

— Я б не говорив лише про тренера і про те, чи знайшов він ключі до Фонсеки, але відзначив би і команду. Адже на полі не тренери виходять, вірно? «Динамо» – це команда з характером, в останніх матчах з «Шахтарем» вони чітко виконували свій план на гру і це приносило результат. Ну ось в прийдешньому матчі теж подивимося, який план на гру буде у «Динамо» і чи вдасться їм знову чимось здивувати «Шахтар».

А на питання про те, що «Шахтар» у всіх своїх іграх віддає перевагу грати з позиції сили і діяти першим номером, у той час як «Динамо» більше воліє гру на контратаках - чи може це допомогти динамівцям здобути перемогу в майбутній грі, зауважив:

— Я не думаю, що «Динамо» гратиме виключно на контратаках. Я впевнений, що у «Динамо» заготовлено кілька планів на гру, від яких вони будуть відштовхуватися. Це можуть бути і швидкі контратаки, і позиційні атаки. Точно так само кілька варіантів гри буде заготовлено і у «Шахтаря». Тут можливі варіанти і треба буде дивитися на те, що буде відбуватися на полі. Інша справа, що для команд будуть мати різне значення перемога. Три очки в матчі з «Шахтарем» - шанс для «Динамо» скоротити відставання і повернутися в чемпіонську гонку.

Нарешті, «Динамо» у минулому турі сенсаційно програло Львову і тепер відрив від "Шахтаря" складає 5 очок. На питання, чи може вийде так, що «Динамо» буде більш злим після цієї поразки, а «Шахтар» злегка розслабленим, враховуючи відрив у 5 очок, фахівець припустив:

— Розслабленості точно не буде, тому що це принципова гра і не важливо скільки там очок відрив. Просто підготовка до матчу у команд буде проходити на різному емоційному тлі. «Шахтар» здобув перемогу в останньому матчі з Арсеналом і ось цей фон буде дуже позитивним при підготовці до матчу з «Динамо». Але в «Динамо» є досвідчені хлопці, я маю на увазі і гравців, і тренера, і я думаю, що вони впораються з підготовкою і підійдуть до матчу з «Шахтарем» у максимальній готовності.

У свою чергу, колишній захисник «Шахтаря» Сергій Попов також поділився своїми очікуваннями від матчу 14-го туру чемпіонату України «Шахтар» — «Динамо».

Перш за все, чекаю від цього матчу хорошого футболу. Зустрічаються два гранди нашого футболу, тож хочеться побачити красиву гру. Чекаю перемоги «Шахтаря». Оскільки відрив «гірників» від «Динамо» після минулого туру становить п'ять очок, то в майбутньому поєдинку одні захочуть зберегти цю різницю, а інші, як мені здається, будуть намагатися, щоб ця різниця не стала більше. Тому я очікую, що буде обережний футбол. І «Динамо» зараз лихоманить по грі трохи, і у «Шахтаря» участь лідерів у цьому матчі під питанням. Виходячи з цього, повторюся, вважаю, буде дуже обережний футбол.

«Динамо» зараз ігри більше вдаються, коли вони грають на контратаках. Коли вони протистоять насиченої оборони — їм складно. І матч зі «Львовом» це показав. Вважаю, що кияни зіграють обережно, від оборони, використовуючи контратаки. Що стосується «Шахтаря», то «гірники», на мою думку, будуть переважати в контролі м'яча. Однак якщо в цьому поєдинку будуть брати участь лідери «Шахтаря» — це буде одна гра, а якщо без них, то в атаці донецький клуб буде виглядати трохи по-іншому.

«Шахтар» Фонсеки переважає над усіма в чемпіонаті України, але в останніх матчах Хацкевич домагається мінімальних перемог над «Шахтарем». Напевно, у Фонсеки є бажання перемогти принципового суперника в особистій зустрічі. У Хацкевича ж буде бажання довести, що команда може програти випадково, але вона не програє «Шахтарю», — сказав Попов в інтерв'ю клубному телеканалу «Шахтаря», повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на FCSDTV.

Нагадаємо, що 3-го листопада о 17.00 на полі ОСК «Металіст» «Шахтар» прийме «Динамо».