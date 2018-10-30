Манчестер Юнайтед виділить Моуріньо більше 100 мільйонів фунтів на зимові трансфери

Пріоритетними позиціями для Жозе Моуріньо є захисник та нападник.

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо зможе посилити свою команду в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Guardian.

Керівництво «Червоних дияволів» висловило готовність виділити велику суму на січневі придбання. На посилення команди боси клубу готові витратити більше 100 млн фунтів стерлінгів (112 млн євро). При цьому уточнюється, що пріоритетними позиціями для Моуріньо є захисник та нападник.

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Минулого літа португальський фахівець хотів підсилити лінію оборони, проте клуб так і не зміг отримати жодного з гравців зі списку тренера, в якому значилися Гаррі Магуайр («Лестер Сіті»), Жером Боатенг («Баварія») і Рафаель Варан («Реал»).

За підсумками 10 турів англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» посідає восьме місце в турнірній таблиці, а минулого тижня "МЮ" вдома поступився у важливому матчі з "Ювентусом" в Лізі чемпіонів.