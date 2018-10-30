Реал назвав причину звільнення Лопетегі з посади головного тренера

З останніх п'яти матчів "Реал" програв чотири.

Мадридський «Реал» через свій офіційний сайт пояснив причину звільнення Хулена Лопетегі, який очолив команду лише в червні.

Лопетегі з останніх п'яти матчів програв чотири, що не влаштувало керівництво.

«Це виважене рішення прийняте, щоб змінити динаміку виступів першої команди, поки всі цілі нинішнього сезону залишаються досяжними.

Читайте такожГоловного тренера Реала Лопетегі офіційно звільнено

Рада директорів розуміє, що існує величезна невідповідність між якістю гравців «Реала» – а вісім з них були номіновані на «Золотий м'яч», що є безпрецедентним випадком в історії клубу – і поточними результатами.

Клуб дякує Хулену Лопетегі і його тренерському штабу за їхні зусилля і бажає всього найкращого в подальшій кар'єрі. Він буде тимчасово замінений на Сантьяго Соларі, який буде керувати командою з вівторка», - йдеться в офіційній заяві.

Повідомлялося, що тренером «Реала» може стати Антоніо Конте, переговори з яким на даний момент тривають.