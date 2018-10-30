Динамо займає друге місце на континенті за кількістю вихованців у європейських чемпіонатах

У вищих лігах європейських чемпіонатів виступають 69 вихованців киян.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) випустив звіт, в якому йдеться про кількість вихованців європейських клубів, які виступають у вищих дивізіонах європейських чемпіонатів. У розрахунок бралися топ-31 національних турнірів.

Як повідомляє офіційний сайт CIES, очолив список голландський "Аякс": 77 гравців цього клубу виступають сьогодні в різних європейських дивізіонах.

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Київське "Динамо" за минулий рік піднялося із сьомого на друге місце і тепер ділить його з сербським "Партизаном". У вищих лігах європейських чемпіонатів виступають 69 вихованців киян.

У той же час "Шахтар" з 48 вихованцями межує з іншою сербською командою, "Войводіною", але при цьому знаходиться на 11-12 місцях.

"Дніпро" поділяє 46-48 позиції з норвезьким "Русенборгом" і мадридським "Атлетико" (усі - по 29 вихованців).