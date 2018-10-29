Головного тренера Реала Лопетегі офіційно звільнено

Виконувати обов'язки тренера команди буде Сантьяго Соларі.

Керівництво мадридського футбольного клубу «Реал» прийняло рішення звільнити головного тренера команди Хулена Лопетегі.

Про це повідомляється на офіційному сайті іспанського клубу.

Виконувати обов'язки тренера команди буде Сантьяго Соларі, який очолював резервну команду «Реала» «Кастілью».

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Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер «Реала» Хулен Лопетегі після розгрому від «Барселони» (1:5) в іспанському Ель-Класіко попрощався з командою у зв'язку з імовірною відставкою.

Нагадаємо, за день до початку Чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 Хулен Лопетегі був звільнений з посади тренера збірної Іспанії за некоректну поведінку, коли він таємно від керівництва Федерації футболу країни провів переговори з мадридським "Реалом" та підписав контракт з "вершковими".