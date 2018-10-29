Шевченко викликав на збір перед матчами зі Словаччиною і Туреччиною 9 легіонерів

Цього разу без Андрія Ярмоленка.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 9 гравців із зарубіжних клубів на матчі зі Словаччиною і Туреччиною. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Виклик отримали: Андрій Лунін («Леганес», Іспанія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – «Гент», Бельгія), Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина).

Відзначимо відсутність у списку Андрія Ярмоленка - один з лідерів збірної України через травму ахіллового сухожилля змушений буде пропустити близько шести місяців.

Матч зі Словаччиною в рамках останнього туру в Лізі націй відбудеться 16 листопада на виїзді, з Туреччиною "синьо-жовті" зіграють 20 листопада в Дніпрі.