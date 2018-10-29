Роналду: звинувачення в сексуальному насильстві для моєї мами і сестер стало ударом

Португалець розповів про реакцію своєї сім'ї на звинувачення в сексуальному насильстві.

Португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду прокоментував реакцію своїх рідних на порушення проти нього поліцією Лас-Вегаса кримінальної справи за звинуваченням у зґвалтуванні Кетрін Майорги.

«Я все пояснив своїй дівчині. Мій син, Кріштіану-молодший, поки занадто малий, щоб розуміти все. Найгірше довелося моїй матері і сестрам. Для них звинувачення в сексуальному насильстві стало ударом. Але в той же час, вони були дуже злі. Ще ніколи не бачив їх у такому стані», - цитує Роналду видання France Football.

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Нагадаємо, Роналду звинувачується в зґвалтуванні за заявою його колишньої коханки Кетрін Майорги, яка заявила про сексуальні домагання з боку футболіста в 2009 році в готелі Лас-Вегаса. Після порушення кримінальної справи Кріштіану заперечив правдивість звинувачень, найнявши адвоката, що спеціалізується на роботі з зірками.

Раніше захисник португальця зустрічався з поліцією Лас-Вегаса, залишившись задоволеним результатами зустрічі.