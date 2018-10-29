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Тайсон повернувся в загальну групу Шахтаря

15:48, 29 жовтня 2018
Футбол
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Тайсон / ФК "Шахтар"

Марлос поки працює за індивідуальною програмою.

Завтра гірники проведуть передігрове заняття, а ввечері вилетять у Харків, де пробудуть чотири дні – до матчу з «Динамо», який відбудеться в суботу, 3 листопада.

У середу, 31 жовтня, «Шахтар» у Харкові проведе матч Кубка України проти «Олімпіка».

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Теги: #ФК Шахтар#Тайсон Шахтар