Тайсон повернувся в загальну групу Шахтаря

Гравець відновився після травми.

Капітан «Шахтаря» Тайсон відновився після травми і вже займається в загальній групі, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Марлос поки працює за індивідуальною програмою.

Завтра гірники проведуть передігрове заняття, а ввечері вилетять у Харків, де пробудуть чотири дні – до матчу з «Динамо», який відбудеться в суботу, 3 листопада.

У середу, 31 жовтня, «Шахтар» у Харкові проведе матч Кубка України проти «Олімпіка».