Тайсон повернувся в загальну групу Шахтаря
15:48, 29 жовтня 2018Футбол
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Гравець відновився після травми.
Тайсон / ФК "Шахтар"
Капітан «Шахтаря» Тайсон відновився після травми і вже займається в загальній групі, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Марлос поки працює за індивідуальною програмою.
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