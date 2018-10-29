Телеканали "Футбол 1/2" і компанія "Воля" будуть транслювати матчі єврокубків до 2021 року

Спеціалізовані футбольні телеканали отримали статус офіційних трансляторів матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи на три найближчих сезони.

Стало відомо, хто буде офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи в Україні протягом найближчих трьох сезонів.

Як повідомляє офіційний сайт телеканалів «Футбол 1» / «Футбол 2», спільно з компанією «Воля» ними були отримані офіційний статус і права трансляторів всіх матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезонів 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

«Ми раді укладенню угоди в Україні, що дасть їм право транслювати всі матчі Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА. Це свідоцтво міцних відносин між УЄФА і «Медіа Групою Україна» на території України, а також значний крок для «Волі», оскільки вона почала купівлю футбольного контенту», - сказав Гі-Лоран Епштейн, директор з маркетингу УЄФА.