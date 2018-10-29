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ФК Шахтар представив відеоролик-анонс матчу з Динамо

14:46, 29 жовтня 2018
Футбол
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shakhtar.com

Футбольний клуб Шахтар (Донецьк) представив відеоролик, який анонсує майбутній центральний матч туру і всього другого кола чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Відеоролик представлений на офіційній сторінці FCSDtv в YouTube.

Гра "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 3 листопада в Харкові на ОСК "Металіст".

Як повідомляв УНІАН, раніше був представлений не менш креативний постер-афіша до матчу Шахтар - Динамо.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтар#Динамо Київ