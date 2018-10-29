Головний тренер Реала Лопетегі попрощався з гравцями після поразки 1:5 від Барселони

За повідомленнями ЗМІ, на місце наставника "вершкових" прийде італієць Антоніо Конте.

Головний тренер «Реала» Хулен Лопетегі після розгрому від «Барселони» (1:5) в іспанському Ель-Класіко попрощався з командою у зв'язку з імовірною відставкою.

52-річний фахівець подякував футболістам мадридського клубу за роботу, побажав їм всього хорошого, завершивши промову словами: «Прощаюся з вами – на всякий випадок». Про це повідомляє газета Marca.

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Раніше стало відомо, що «Реал» звільнить Лопетегі сьогодні і призначить колишнього головного тренера «Челсі» Антоніо Конте.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 28 жовтня, в Барселоні каталонський клуб розгромив мадридський "Реал" з рахунком 5:1. Хет-триком відзначився Луїс Суарес, який за відсутності травмованого Мессі взяв на себе функції лідера.