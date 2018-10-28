Барселона розгромила Реал в Ель-Класіко

Мадридський клуб готовий звільнити тренера Хулена Лопетегі.

У рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося знамените Ель-Класіко - матч між "Барселоною" і "Реалом". Каталонський клуб здобув розгромну перемогу - 5:1.

У складі каталонців голами відзначилися півзахисники Філіппе Коутінью та Артуро Відаль, а також нападник Луїс Суарес, який оформив хет-трик. Автором єдиного гола «вершкових» став захисник Марсело.

«Барселона», набравши 21 очко, очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, «Реал» (14 очок) займає 9-е місце.

За інформацією Onda Cero, мадридський клуб в найближчі години відправить у відставку Хулена Лопетегі і завтра призначить Антоніо Конте новим головним тренером команди.