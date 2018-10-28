Шахтар продає місця на лаві запасних під час матчу з Динамо

Донецький футбольний клуб проводить аукціон пакети гостинності.

ФК «Шахтар» пропонує вболівальникам ексклюзивну можливість провести день з командою і випробувати незабутні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, – аукціон пакету матчевої гостинності на матч з київським Динамо.

Пакет гостинності – це:

- перегляд гри на лаві запасних поруч із «гірниками»;

- проживання в Premier Palace Hotel Kharkiv разом з командою (2-3 листопада);

- передматчева прогулянка, відвідування роздягальні, участь у підготовці до поєдинку;

- супровід персонального фотографа;

- фірмова іменна футболка і фотокнига з автографами в подарунок.

Через лімітовану кількість і високий попит пакет гостинності можна придбати, взявши участь в аукціоні, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Ставки приймаються на shakhtar.com і за телефоном 0 800 300 314.

"Будьте поруч із «Шахтарем» на найважливішій грі!", - закликають вірних вболівальників у донецькому клубі.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в 14-му турі Прем'єр-ліги «гірники» зустрінуться в центральному матчі дня з київським «Динамо»

Поєдинок відбудеться у Харкові на ОСК «Металіст». Початок о 17:00.