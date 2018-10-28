Шахтар продає місця на лаві запасних під час матчу з Динамо
ФК «Шахтар» пропонує вболівальникам ексклюзивну можливість провести день з командою і випробувати незабутні емоції, перебуваючи в самому центрі подій, – аукціон пакету матчевої гостинності на матч з київським Динамо.
Пакет гостинності – це:
- перегляд гри на лаві запасних поруч із «гірниками»;
- проживання в Premier Palace Hotel Kharkiv разом з командою (2-3 листопада);
- передматчева прогулянка, відвідування роздягальні, участь у підготовці до поєдинку;
- супровід персонального фотографа;
- фірмова іменна футболка і фотокнига з автографами в подарунок.
Через лімітовану кількість і високий попит пакет гостинності можна придбати, взявши участь в аукціоні, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Ставки приймаються на shakhtar.com і за телефоном 0 800 300 314.
"Будьте поруч із «Шахтарем» на найважливішій грі!", - закликають вірних вболівальників у донецькому клубі.
Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в 14-му турі Прем'єр-ліги «гірники» зустрінуться в центральному матчі дня з київським «Динамо»
Поєдинок відбудеться у Харкові на ОСК «Металіст». Початок о 17:00.