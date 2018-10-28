У Білозерському Донецької області відкрили 15-й футбольний майданчик проекту «Давай, грай!»

Соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу реалізується фондом Shakhtar Social у партнерстві з ДТЕК.

Білозерське – вже 15-е місто «Давай, грай!». 27 жовтня на новому майданчику відбулося перша відкрите тренування.

Всього на заняття записалося близько 60 хлопців, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.

– Дуже пишаємося тим, що Білозерське стало 15-м на карті проекту! У наших дітей, тепер є можливість не лише безкоштовно займатися футболом, але і одного разу стати футболістами світового рівня, – вважає керівник напряму з питань сталого розвитку ДТЕК Енерго Вікторія Гриб. – Яскравий приклад – історія Колі Огаркова з сусіднього Добропілля. Його помітили і запросили на повний пансіон в Академію ФК «Шахтар», незважаючи на те що «Давай, грай!» стартував там лише півтора року тому. Це справжній успіх для хлопчика! Впевнена, що серед сьогоднішніх дітей є майбутні зірки, і я щиро бажаю ними стати.

Враженнями поділився і тренер-адміністратор «Давай, грай!» в Білозерському Артем Тимошев:

– «Шахтар» все життя в нашому серці, тому ми давно мріяли про такий проект в своєму місті. Величезне спасибі клубу та компанії ДТЕК! Футбол у нас люблять всі: дорослі, хлопчики та дівчатка. Кожен дивиться матчі улюбленої команди і переживає. Діти щасливі займатися на новому майданчику. На першому тренуванні їм складно приховати свої емоції – хочеться грати з ранку до ночі! Зараз нам продовжують надходити дзвінки, інтерес великий, так що учасників буде більше. У проекті зі мною працюють ще два тренери-волонтери, заняття плануються тричі на тиждень.