Карпати на виїзді розтрощили Чорноморець, забивши 5 голів

Львів'яни розгромили сусідів по турнірній таблиці.

В Одесі відбувся матч 13-го туру УПЛ, в якому "Чорноморець" приймав "Карпати". Львівський клуб здобув розгромну перемогу - 5:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже на 2-й хвилині Мар'ян Швед реалізував пенальті - перший тайм завершився з мінімальною перевагою гостей.

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Другий гол «Карпати» забили на старті другої половини гри - на 47-й хвилині, коли Понде першим встиг добити м'яч у ворота. Третій гол галичани забили на 78-й хвилині - Мякушко реалізував вихід віч-на-віч.

На 83-й хвилині матч був перерваний через фаєр-шоу, яке влаштували на трибунах фанати одеситів. Через кілька хвилин матч був відновлений, проте кінцівку господарі повністю провалили. Вже в доданий час Сергій Мякушко оформив дубль і встановив рахунок 4:0, а через хвилину «Карпати» забили ще один гол. Гуцуляк скористався помилкою Литовченко і вразив порожні ворота.

"Карпати" набрали 13 очок, однак все ще залишаються на 10-й сходинці в турнірній таблиці. "Чорноморець" - на 11-му місці (9 пунктів).