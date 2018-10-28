Футболісти Шахтаря штовхнули машину уболівальникові Динамо (відео)

Під час прогулянки по Києву Паулу Фонсека і футболісти Шахтаря допомогли водію відбуксувати автомобіль.

В Instagram з'явилося відео, де гравці "Шахтаря" разом з головним тренером штовхають машину. Зокрема Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Андрій П'ятов, Олексій Шевченко і наставник гірників Паулу Фонсека допомогли підштовхнути автомобіль одного з водіїв в Києві.

Судячи з усього, це сталося під час прогулянки гравців перед матчем з "Арсеналом-Київ", коли до гравців звернулися за допомогою і ті не відмовили, повідомляє Footboom.

Як зазначили користувачі в соцмережах, номери у машини київські. Крім того, стало відомо, що водія, який звернувся за допомогою, звуть Захар. Судячи з фотографій в профілі Instagram, він є вболівальником "Динамо".

Нагадаємо, що вчора "Шахтар" у рамках 13-го туру УПЛ напіврезервним складом розгромив у гостях "Арсенал-Київ" з рахунком 3:0.