Онлайн-відеотрансляція Динамо - Львів: Прем'єр-ліга, 13-й тур
16:50, 28 жовтня 2018Футбол
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У Києві проходить матч чемпіонату України з футболу.
"Динамо" в 13-му турі УПЛ приймає "Львів" / footboom.com
Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає ФК "Львів".
Зустрічаються команди з різних частин турнірної таблиці: кияни посідають другу сходинку (29 очок), а львівська команда знаходиться на 9-й позиції (14 очок).
У складі "Динамо" за рішенням КДК ФФУ матч пропускає Тамаш Кадар. Гості ж не зможуть розраховувати на нападника Бруно Дуарте, вилученого у минулому турі.
Матч "Динамо" - "Львів" розпочнеться о 17.00.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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