Онлайн-відеотрансляція Динамо - Львів: Прем'єр-ліга, 13-й тур

У Києві проходить матч чемпіонату України з футболу.

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймає ФК "Львів".

Зустрічаються команди з різних частин турнірної таблиці: кияни посідають другу сходинку (29 очок), а львівська команда знаходиться на 9-й позиції (14 очок).

У складі "Динамо" за рішенням КДК ФФУ матч пропускає Тамаш Кадар. Гості ж не зможуть розраховувати на нападника Бруно Дуарте, вилученого у минулому турі.

Матч "Динамо" - "Львів" розпочнеться о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".