Зоря і Олександрія поділили очки в матчі Прем'єр-ліги

Гра в Запоріжжі завершилася нульовою нічиєю.

У Запоріжжі завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрічалися номінальний господар поля луганська "Зоря" та "Олександрія".

Матч завершився внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві команди обрали оборонний футбол і досить рідко атакували ворота один одного. І нульова нічия стала логічним результатом матчу.

Таким чином, у Олександрії тепер 26 очок і команда, як і раніше знаходиться на 3-му місці в таблиці.

У свою чергу, у "Зорі" 15 балів і команда вийшла на 7-е місце в УПЛ. Втім, у донецького "Олімпіка" матч у запасі.