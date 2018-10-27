Зоря і Олександрія поділили очки в матчі Прем'єр-ліги
18:57, 27 жовтня 2018Футбол
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Гра в Запоріжжі завершилася нульовою нічиєю.
Зоря і Олександрія " не забивали голів один одному в матчі Прем'єр-ліги / Football.ua
У Запоріжжі завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу, в якому зустрічалися номінальний господар поля луганська "Зоря" та "Олександрія".
Матч завершився внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Обидві команди обрали оборонний футбол і досить рідко атакували ворота один одного. І нульова нічия стала логічним результатом матчу.
Таким чином, у Олександрії тепер 26 очок і команда, як і раніше знаходиться на 3-му місці в таблиці.
У свою чергу, у "Зорі" 15 балів і команда вийшла на 7-е місце в УПЛ. Втім, у донецького "Олімпіка" матч у запасі.
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