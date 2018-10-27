Шахтар розтрощив Арсенал у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра в Києві завершилася з рахунком 0:3.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" обіграв київський "Арсенал".

Гра завершилавсь з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості з самого початку гри мали помітну перевагу, але реалізувати її в гол зуміли лише в кінцівці першого тайму. На 45-й хвилині після скидки від Тотовицького м'яч підхопив Алан Патрік і метрів з 25-ти технічно пробив низом у правий від себе кут - 0:1.

А вже після перерви донеччани повністю заволоділи ситуацією у грі. На 55-й хвилині Алан Патрік зробив закид у штрафний майданчик на хід Ісмаїлі, а той зробив знижку під удар Сергію Болбату, який з центру штрафної відправив м'яч у ворота - 0:2. Нарешті, на 74-й хвилині гірники заробили право на 11-метровий штрафний удар. Пенальті чітко реалізував Віктор Коваленко - 0:3.

Таким чином, Шахтар набрав 34 очки і зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці української футбольної Прем'єр-ліги.