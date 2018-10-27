Онлайн-відеотрансляція, Зоря - Олександрія: Прем'єр-ліга, 13-й тур

У Запоріжжі проходить матч чемпіонату України з футболу.

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди, які займають 7-е і 3-е місця в таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

Колись "залізно третя" Зоря, яка стабільно йшла у чемпіонаті УПЛ слідом за Шахтарем і Динамо, нині займає незвично низьке 7-е місце. У 12 попередніх матчах команда набрала лише 14 очок. І від Олександрії, яка йде на 3-му місці в таблиці, лучанчани відстають на цілих 11 балів - 25.

І в сьогоднішньому матчі фаворитом вже вважається гостьова команда.

Матч Славутич-Арена в Запоріжжі почнеться о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.