ФІФА заборонила іспанським Барселоні та Жироні проводити матч в США

Міжнародна федерація категорично виключає таку можливість.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) виступила проти ініціативи президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, який збирався проводити деякі матчі за межами Іспанії.

Про це за підсумками сьогоднішнього засідання Ради ФІФА розповів президент організації Джанні Інфантіно, повідомляє SportArena.

«Я категорично проти. Ігри чемпіонату повинні гратися всередині країни, рада дуже чітко це вирішила», — цитує його Football Espana.

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Нагадаємо, що Ла Ліга підписала 15-річний контракт з розважальною компанією Relevent Sports на проведення матчів на території США і Канади.

Однак проти цієї ініціативи виступили місцева футбольна федерація, профспілка футболістів, а також Реал.

Першою зустріччю на території США повинен був стати матч 21-го туру між Жироною і Барселоною, запланований на 26 січня.