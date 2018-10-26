Шахтар відкриє фотовиставку та проведе автограф-сесію у Харкові напередодні матчу з Динамо

У день відкриття, 1 листопада, для вболівальників пройде автограф-сесія головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки та футболістів команди.

1 листопада, напередодні матчу з «Динамо», у Харкові відкриється фотовиставка, присвячена історії виступів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів Раніше представлена в Києві експозиція розміститься на другому поверсі ТРЦ «Караван», повідомляє офіційний сайт донецького клубу. У день відкриття, 1 листопада, для вболівальників пройде автограф-сесія головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки та футболістів команди. Початок заходу о 18:00. У клубі чекають боельщиков в харківському ТРЦ «Караван» (вул. Героїв праці, 7; орієнтир – візовий центр). Фотовиставка «Шахтар» у Лізі чемпіонів УЄФА» триватиме до 4 листопада. Час роботи – з 10 до 22 годин.

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