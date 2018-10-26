УЄФА готовий бойкотувати засідання ФІФА за умови голосування за новий клубний ЧС

В організації не хочуть альтернативи Лізі чемпіонів.

Дороги ФІФА і УЄФА можуть розійтися через клубного турніру/ REUTERS

Дев'ять представників Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у комітеті Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) готові в будь-який момент покинути засідання, яке відбудеться сьогодні.

Причиною є бажання президента ФІФА Джанні Інфантіно реорганізувати клубний чемпіонат світу, а також світову Лігу націй, повідомляє SportArena з посиланням на ESPN.

Представників УЄФА непокоїть пропозиція Інфантіно переформатувати клубний чемпіонат світу, який проходив щорічно. На їх погляд, цей турнір стане альтернативою Лізі чемпіонів і їх не влаштовує, що ФІФА з ними недостатньо проконсультувалася в цьому питанні.

Що стосується створення світової Ліги націй, джерело повідомляє про наявність проблем з домовленістю між Інфантіно та представниками континентальних федерацій під час зустрічі, яка відбулася вчора.

Раніше він говорив про наявність інвесторів, які готові заплатити 12 мільярдів доларів за чотири таких турнірів, починаючи з 2021 року, а сам клубний ЧС повинен був проводитися раз на чотири роки.

Підтримку на користь нового клубного чемпіонату світу перш за все висловлювали Реал, Барселона, а також клуби АПЛ, які одержали таку пропозицію від ФІФА.