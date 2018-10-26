Чеський мільярдер хоче купити у Абрамовича лондонський Челсі

Раніше російський олігарх відмовився продавати лондонський клуб за 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Абрамовичу знову запропонували продати Челсі / REUTERS

Чеський бізнесмен Петр Келлнер зацікавлений у придбанні у російського мільярдера Романа Абрамовича футбольного клубу Челсі (Лондон).

Про це повідомляє Ліга.Бізнес з посиланням на чеське видання Tyden.cz.

Як повідомляє видання, перші переговори мають відбутися найближчими днями. Бізнесмени давно мають тісні зв'язки. Зокрема, на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж, - домашній арені Челсі - VIP-ложі Абрамовича і Келлнера знаходяться по сусідству.

На сьогоднішній день стан Келлнер оцінюється в $15,5 млрд.

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Абрамович розглядає варіанти продажу лондонського футбольного клубу "Челсі" від 3,5 млрд фунтів стерлінгів. Раніше він вже відхилив пропозицію про покупку футбольного клубу за 2,3 млрд фунтів.

Абрамович купив футбольний клуб Челсі за 140 млн фунтів стерлінгів ($223 млн) у 2003 році. З тих пір лондонська команда п'ять разів вигравала чемпіонат Англії, а також перемагала в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович планує продати лондонський футбольний клуб Челсі через проблеми з британською візою і можливі наслідки санкцій США.