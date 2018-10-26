Тренер Ворскли Сачко: сьогодні на першому місці був результат ми його здобули

Наставник полтавської команди прокоментував гру Ліги Європи

Головний тренер полтавської "Ворскли" Василь Сачко поспілкувався з пресою після матчу Ліги Європи проти азербайджанського "Карабаху".

- Я перед грою говорив, що "Карабах" – дуже сильна команда. Після гри, можу лише підтвердити свої слова. Ми готувалися до матчу. Багато чого не виходило в першому таймі, зокрема, вихід в швидку атаку. Але сьогодні на першому місці був результат ми його здобули, з чим і вітаємо полтавських вболівальників. Бажаємо «Карабаху» перемог, але не в матчах з «Восрклою». Я знав, що Баку дуже красивий, але навіть не думав, що настільки. Дуже дякуємо за гостинність, у Азербайджані живуть чудові люди, - наводить слова тренера офіційний сайт полтавської "Ворскли".

На питання, чи «Ворскла» завжди так грає, або сьогодні щось не виходило, тренер відповів:

- Звісно, що у нас не все виходило через низку причин, головна з них відсутність ключових виконавців через травми. Саме вони грають на атаку. Ми перед цим програли матч «Спортингу» при колосальній самовіддачі, пропустивши на останніх хвилинах. Можливо, нам сьогодні доля віддала борг. Ми будували гру від оборони, я як тренер знаю можливості своїх футболістів. Звісно, хотіли б більше грати на атаку. Не все виходило, але ми чекали на свій шанс і дочекалися. Грали в обороні дисципліновано, віддали ініціативу господарям поля. У другому таймі, мали перспективні атаки, але і у «Карабаха» були моменти, які вони не реалізували. Але ж і ми їхали сюди не на прогулянку, нам хотілося здобути результат, радіємо, що він переможний. Вітаю полтавських уболівальників. А вашій команді та вболівальникам бажаю вдачі та пережити усі подібні моменти.

На прохання порівняти "Спортинг" та "Карабах" український спеціаліст зазначив:

- Важко порівнювати. «Спортинг» по своєму хороша команда, «Карабах» - по своєму. У кожної команди свій внутрішній чемпіонат, свої виконавці, свої традиції та завдання. Сьогодні я десь ризикував, у нас грав хлопець, якому усього 18 років. Ми експериментували, міняли схему гри і дуже радий, що команда витримала, але хотів би від футболістів ще більше.

- Поганий той солдат, що не хоче бути генералом. Готуємося на кожну гру. Не все у нас виходить, адже важко на трьох фронтах: Ліга Європи, місцевий кубок та чемпіонат. У нас коротка лава запасних, а для такого темпу краще б мати обойму хороших виконавців. Але ми будемо намагатися брати залікові пункти в наступних іграх і дома, і у гостях. Повірте, на полі ми будемо віддаватися, - підсумував тренер "Ворскли".

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Ворскла" обіграла азербайджанський "Карабах" в гостьовому матчі Ліги Європи у Баку з рахунком 1:0.