Автор переможного голу Динамо Буяльський: головне – не кількість моментів, а якість реалізації

Гравець київської команди прокоментував матч Ліги Європи.

Автор переможного гола у виїзному матчі Ліги Європи з «Ренном» Віталій Буяльський поділився емоціями від гри.

- В цілому, моментами ми грали непогано, враховуючи, що грали на виїзді. Команда добре оборонялася, терпіла до останньої хвилини. А в кінці дочекалася свого моменту і реалізувала його, - наводить слова гравця офіційний сайт ФК Динамо Київ.

На питання, чи очікували від суперника такої гри – велику кількість навісів, ударів, гравець зазначив:

- В принципі, на полі ми побачили те, до чого не були готові – вони роблять багато передач з флангів. Можна сказати, що «Ренн» - силова команда. Їх нападники міцні, добре борються і багато чіпляються за м'ячі.

А говорячи про те, що «Динамо» створило всього три моменти і забили два голи, зауважив:

- Бачите, головне – не кількість гольових моментів, а якість їх реалізації Можна створити один-два моменти і забити, а можна десять – і не реалізувати жодного. Головне – реалізація моментів.

Говорячи ж про нестандартні дії в моменті зі своїм голом, Буяльський зауважив:

- Там по-іншому зіграти не можна було, тому що стрибнув захисник в підкаті і вже перекривав нижній кут. І воротар стояв до останнього. Спершу я думав бити між ніг, але він стояв до останнього, і я вирішив перекидати.

- По такій грі, коли після першого тайму у Дениса Гармаша і у Вови Шепелєва були жовті картки, був ризик залишитися в меншості, тому що, коли ми втрачали м'яч, «Ренн» розганяв контратаки, нам не завжди вдавалося чисто відбирати м'яч, і часто доводилося фолити. А будь-такий фол – це потенційно жовта картка, - додав гравець київського Динамо.

- Думаю, в матчі з Ренном на своєму полі будемо грати ще краще – сміливіше і агресивніше, - підсумував Віталій Буяльський.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" обіграло французький Ренн у виїзному матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи (2:1).