Київське Динамо в меншості обіграло французький Ренн в матчі Ліги Європи

Гостьова гра у Франції завершилася з рахунком 1:2.

У Ренні (Франція) завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому французький Ренн приймав київське Динамо.

Гра завершилася перемогою киян з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій половині матчу команди обмінялися голами. На 21-й хвилині Миколенко з лівого флангу покотив м'яч під удар Гармаша, той не влучив по м'ячу, після чого Кендзьора гарматним ударом з 25 метрів увігнав снаряд під поперечину - 1:0. Тим не менш, утримати свою перевагу кияни до кінця тайму не змогли. На 41-й хвилині господарі заробили право на штрафний після фолу Кадара в 27 метрах від воріт Динамо Удар у гравця господарів поля Греньє не вийшов дуже небезпечним, але воротар Динамо Бойко примудрився пропустити м'яч під собою - 1:1.

У другому таймі йшла рівна і досить нервова гра, але жодна з команд, до пори, до часу, не могла забити гол. А на 82-й хвилині кияни й взагалі залишилися в меншості. Друге попередження і вилучення отримав Володимир Шепелєв. Тим не менш, вирішальний момент у грі стався на 90-й хвилині, коли влучного удару завдав Віталій Буяльський - 1:2.

Таким чином, кияни одного разу виграли і звели внічию два матчі першого кола групового етапу змагань - 5 очок.

В іншому матчі групи чеський Яблонець і казахстанська Астана зіграли внічию - 1:1.

Після 3-го туру першого кола змагань - у Астани і Динамо по 5 балів і 1-2 місця в турнірній таблиці, Ренна - 3 очки і Яблонеця - 2.