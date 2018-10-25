5 гривень з кожного проданого квитка на гру Динамо - Шахтар підуть на потреби дитячої лікарні
21:18, 25 жовтня 2018Футбол
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Шахтар оголосив про початок благодійної акції.
Раніше футболісти і тренери «Шахтаря» вже купували обладнання і медикаменти для лікувального закладу / shakhtar.com
Частина коштів, виручених від реалізації квитків на матч "Шахтар" - "Динамо", будуть спрямовані на придбання обладнання для Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.
"5 гривень з кожного проданого квитка на гру Прем'єр-ліги будуть спрямовані на лікування дітей", - йдеться в повідомленні.
Раніше футболісти і тренери «Шахтаря» вже купували обладнання і медикаменти для лікувального закладу.
"Приходьте на ОСК «Металіст» 3 листопада і підтримайте акцію!", - закликають уболівальників в донецькому клубі.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 3 листопада в Харкові на ОСК "Металіст".
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