5 гривень з кожного проданого квитка на гру Динамо - Шахтар підуть на потреби дитячої лікарні

Шахтар оголосив про початок благодійної акції.

Частина коштів, виручених від реалізації квитків на матч "Шахтар" - "Динамо", будуть спрямовані на придбання обладнання для Харківської обласної дитячої клінічної лікарні № 1.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у Facebook.

"5 гривень з кожного проданого квитка на гру Прем'єр-ліги будуть спрямовані на лікування дітей", - йдеться в повідомленні.

Раніше футболісти і тренери «Шахтаря» вже купували обладнання і медикаменти для лікувального закладу.

"Приходьте на ОСК «Металіст» 3 листопада і підтримайте акцію!", - закликають уболівальників в донецькому клубі.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 3 листопада в Харкові на ОСК "Металіст".