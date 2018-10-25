Динамо зіграє ювілейний матч українських клубів у єврокубках

Кияни також є найуспішнішим з наших клубів у єврокубкових турнірах.

У четвер, 25 жовтня, відбудеться історична подія для українського футболу - 1000-й матч у єврокубках.

Матч Ворскли стане 999-м в рамках єврокубків для українських клубів, а поєдинок "Динамо" у Франції з Ренном, відповідно, буде ювілейним - 1000-м, повідомляє Isport з посиланням на УПЛ.

За всю історію українського футболу (998) матчів, наші клуби перемогли у 426 поєдинках, 230 матчів звели внічию і 342 разу зазнали поразки. За всі матчі було забито 1426 голів при 1190 пропущених.

За кількістю набраних очок лідирує київське Динамо (413 балів), а замикає таблицю донецький Олімпік.